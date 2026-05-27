Боложан об "унире": Если бы все зависело от моего голоса — да.

При этом румынский политик подчеркнул, что на данный момент главным приоритетом для Молдовы должно оставаться продолжение европейской интеграции и начало переговоров о вступлении в Европейский союз, сообщает realitatea.md

По словам Боложана, для Молдовы крайне важно укрепить экономические связи с Евросоюзом, чтобы получать инвестиции, технологии и поддержку для развития.

«Если страна не будет тесно связана экономически с зоной, способной ее поддержать, если не будет доступа к технологиям и благосостоянию, то в таком регионе, на границе миров, выстоять очень сложно», — отметил он.

Ранее президент Майя Санду также заявляла, что возможное объединение с Румынией могло бы ускорить вступление Молдовы в ЕС. Однако, по ее словам, такое решение должно быть поддержано большинством граждан страны.

«Это позволило бы нам быстрее войти в ЕС и могло бы нам помочь», — говорила Майя Санду в интервью французскому изданию Le Monde.