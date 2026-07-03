Мексиканский «Бэтмен» ловит похитителей мотоциклов и приклеивает их к столбам.

В маленьком мексиканском городе появился самопровозглашённый «Бэтмен» — правда, без бэтмобиля. Зато у народного мстителя есть скотч.

По меньшей мере пять предполагаемых похитителей мотоциклов за последние две недели обнаружили привязанными к фонарям или дорожным знакам. Всех их одолел этот «Бэтмен». Чтобы все знали, в чём дело, неизвестный «супергерой» написал им на лбу слово «Ratero» — «вор». Некоторым он ещё на лице усы — в качестве уникального автографа. Рядом мститель ставил предположительно угнанные мотоциклы.

Героизм или самосуд

Многие жители чествуют «мексиканского Бэтмена», потому что кражи мотоциклов в регионе участились. Для полиции и закона всё иначе: связанные скотчем мужчины, с точки зрения права, считаются жертвами. После отклеивания им оказали медицинскую помощь. Следователи теперь разыскивают самопровозглашённого супергероя. Предполагается, что «Бэтменом» может оказаться даже целая группа людей.