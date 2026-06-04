В Брашове ситуация с медведями выходит из под контроля: Люди боятся покидать дома.

Только за прошлый месяц в экстренную службу 112 поступило более 120 вызовов из-за диких животных, сообщает Digi24.

Местные жители рассказывают, что регулярно сталкиваются с медведями прямо возле домов и во дворах.

— Вчера вечером около половины десятого моя дочь увидела медведя всего в десяти метрах от себя. Такого быть не должно! Я гуляю с внуком, которому всего год и семь месяцев. Теперь боюсь сюда приходить, лучше пойду сразу в парк, — рассказал один из жителей.

Другой горожанин отметил, что за пять дней пребывания в городе постоянно получал предупреждения системы RO-Alert:

— Уже несколько раз сталкивался с медведями лицом к лицу. Стараюсь держать дистанцию, не пугать животное и не убегать. Тут уж как повезёт.

По словам местных жителей, медведи часто подходят к мусорным контейнерам в поисках еды.

Власти признают, что ситуация становится всё более серьёзной. За последний месяц были ликвидированы три медведя.

Вице-мэр Брашова Дан Гицэ заявил, что причиной участившихся выходов животных к людям является их чрезмерная численность:

— Медведей слишком много, им не хватает кормовой базы, поэтому они идут туда, где легче найти пищу. Сейчас на территории, где должно обитать максимум 12–15 особей, насчитывается около 110 медведей. В таких условиях ситуация неизбежно выходит из-под контроля.

Тем временем в Брашове был найден истощённый и обезвоженный медвежонок возрастом около трёх-четырёх месяцев. Его передали природоохранной организации для дальнейшего ухода и реабилитации.