Дан: Дрон, упавший в Галаце, вероятно, был поражен над Украиной и изменил траекторию

«Один из дронов, вероятно, был поражён над Рени, после чего изменил траекторию», — пояснил президент Румынии, добавив, что ответственность за инцидент лежит на России, сообщает Digi24.

Никушор Дан посетил Галац и навестил в больнице женщину и её ребёнка, пострадавших после взрыва беспилотника.

Он назвал произошедшее «чрезвычайным событием» и заявил, что румынские власти «действовали правильно».

В ночь на пятницу дрон врезался в жилой дом в Галаце и взорвался, в результате чего пострадали два человека.