theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
digi24.ro logodigi24
29 Мая 2026, 19:05
11 065
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дан: Дрон, упавший в Галаце, вероятно, был поражен над Украиной и изменил траекторию

По словам президента Румынии, речь шла о группе из 43 беспилотников, которые двигались с востока на запад вдоль Дуная на расстоянии 20–30 километров. Часть из них была сбита украинской стороной.

Дан: Дрон, упавший в Галаце, вероятно, был повреждён над Украиной и изменил траекторию.
Дан: Дрон, упавший в Галаце, вероятно, был повреждён над Украиной и изменил траекторию.

«Один из дронов, вероятно, был поражён над Рени, после чего изменил траекторию», — пояснил президент Румынии, добавив, что ответственность за инцидент лежит на России, сообщает Digi24.

Никушор Дан посетил Галац и навестил в больнице женщину и её ребёнка, пострадавших после взрыва беспилотника.

Он назвал произошедшее «чрезвычайным событием» и заявил, что румынские власти «действовали правильно».

В ночь на пятницу дрон врезался в жилой дом в Галаце и взорвался, в результате чего пострадали два человека.

Источник
digi24.ro logodigi24
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте