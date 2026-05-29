29 Мая 2026, 19:05
Дан: Дрон, упавший в Галаце, вероятно, был поражен над Украиной и изменил траекторию
По словам президента Румынии, речь шла о группе из 43 беспилотников, которые двигались с востока на запад вдоль Дуная на расстоянии 20–30 километров. Часть из них была сбита украинской стороной.
«Один из дронов, вероятно, был поражён над Рени, после чего изменил траекторию», — пояснил президент Румынии, добавив, что ответственность за инцидент лежит на России, сообщает Digi24.
Никушор Дан посетил Галац и навестил в больнице женщину и её ребёнка, пострадавших после взрыва беспилотника.
Он назвал произошедшее «чрезвычайным событием» и заявил, что румынские власти «действовали правильно».
В ночь на пятницу дрон врезался в жилой дом в Галаце и взорвался, в результате чего пострадали два человека.