Медики Румынии начали всеобщую забастовку из-за новой системы оплаты труда.

Федерация Sanitas во вторник, 28 июля, объявила всеобщую забастовку в государственной системе здравоохранения Румынии после того, как переговоры по поводу нового закона об оплате труда не привели к соглашению.

Это первая всеобщая забастовка, организованная SANITAS за последние десять лет, сообщает Digi24.

Федерация, являющаяся крупнейшей профсоюзной организацией в сфере здравоохранения и социальной помощи Румынии, заявила, что продолжит диалог с парламентскими партиями, поскольку окончательная редакция закона об оплате труда будет утверждаться парламентом. Одновременно представители федерации примут участие в технических консультациях с Министерством здравоохранения по требованиям, входящим в компетенцию ведомства.

По данным Sanitas, представитель Администрации президента признал требования профсоюзов «обоснованными, аргументированными и необходимыми» для преодоления кризиса в системе здравоохранения, однако подчеркнул, что окончательное решение остается за политическим руководством страны.

Председатель Федерации Sanitas Юлиан Попе заявил, что организация сохраняет ранее утвержденный график протестов и призвал работников здравоохранения к единству во время забастовки.

«Диалог с парламентскими партиями продолжится. До принятия нового решения руководящими органами федерации график забастовки остается без изменений. Поэтому сегодня начинается всеобщая забастовка в системе здравоохранения», — заявил он.

Накануне начала забастовки Федерация Sanitas сообщила о случаях давления на сотрудников некоторых больниц. По данным профсоюза, руководители отдельных медицинских учреждений потребовали предоставить списки работников, выразивших согласие участвовать в забастовке, чтобы приостановить действие их трудовых договоров еще до начала акции протеста.

Профсоюз считает подобные действия формой запугивания и подчеркивает, что само подписание согласия на участие в забастовке не означает фактического участия в ней и не является основанием для досрочного приостановления трудового договора.

Председатель Sanitas Юлиан Попе напомнил, что право на забастовку гарантировано законом и не может использоваться как повод для угроз или давления на работников.

«Реализация этого права не может превращаться в основание для угроз, давления или запугивания. Мы призываем руководителей медицинских учреждений строго соблюдать закон и не превращать административные процедуры в инструмент, препятствующий участию работников в забастовке», — заявил профсоюзный лидер.

Федерация также напоминает, что в соответствии с Законом № 367/2022 о социальном диалоге участие в законно организованной забастовке не считается дисциплинарным нарушением и не может повлечь применение санкций к работникам. Приостановление действия трудового договора возможно только с момента фактического участия сотрудника в забастовке и исключительно на период ее проведения.

Во время забастовки больницы будут обеспечивать не менее одной трети объема своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства. В обычном режиме продолжат работать отделения неотложной помощи, дежурные службы и отделения интенсивной терапии, а пациенты в тяжелом состоянии будут получать необходимую медицинскую помощь. При этом плановые госпитализации и операции, не относящиеся к экстренным случаям, могут быть перенесены.