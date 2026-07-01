Доходы семьи госсекретаря от соцвыплат и подарков оказались выше его зарплаты.

В 2025 году семья госсекретаря Министерства инфраструктуры Мирчи Пэскэлуцэ получила больше денег в виде соцвыплат от НКСС и подарков, полученных на свадьбе и кумэтрии, чем составила его зарплата на государственной должности.

Согласно декларации об имуществе и доходах, семья получила более 739 тысяч леев социальных выплат и 46,7 тысячи евро в качестве денежных подарков на семейных торжествах, пишет bani.md

Согласно документу, Мирча Пэскэлуцэ получил 549,3 тысячи леев в виде заработной платы и суточных в должности государственного секретаря. Кроме того, он задекларировал доход за работу в советах директоров государственных предприятий: 119 тысяч леев от Международного аэропорта Кишинева, 100,5 тысячи леев от MoldATSA и 29,2 тысячи леев от Moldelectrica.

Семья чиновника также получила ряд выплат от НКСС. Сам Мирча Пэскэлуцэ задекларировал 31,7 тысячи леев в качестве пособия по отцовству. Его супруга получила 277,3 тысячи леев пособия по беременности и родам, 400,3 тысячи леев ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также другие социальные выплаты, включая единовременное пособие при рождении ребенка и финансовую помощь. В общей сложности сумма задекларированных пособий и социальных выплат превысила 739 тысяч леев.

В декларации также указаны доходы в виде денежных подарков, полученных во время семейных мероприятий. Так, семья задекларировала 32,4 тысячи евро, полученные на свадьбе, и еще 14,3 тысячи евро — на кумэтрии. Общая сумма подарков составила 46,7 тысячи евро.

Кроме того, согласно декларации, Мирча Пэскэлуцэ владеет квартирой площадью 79,9 кв. м, приобретенной в 2023 году примерно за 2,43 млн леев, автомобилем Mercedes C300 2016 года выпуска, а также пользуется по договору лизинга автомобилем Skoda Superb 2018 года выпуска.