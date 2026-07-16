После скандала с зарплатой Згери в Минкульте актеры потребовали оклады в 33 тыс. леев.

Зарплата в размере 33 тысяч леев в месяц, которую от Минкульта получал 21-летний активист PAS без диплома о высшем образовании, вызвала широкий общественный резонанс. На ситуацию отреагировал и актер фильма Carbon Ион Кошеру.

Артист призвал установить актерам такую же базовую зарплату, пишет ziua.md

«Обращаюсь ко всем своим коллегам, ко всем актерам Республики Молдова, с призывом публично потребовать от Министерства культуры, чтобы при следующем пересмотре бюджета должностной оклад каждого актера в Республике Молдова составлял 33 тысячи леев. Если Министерство культуры смогло позволить себе платить молодому человеку без образования и диплома 33 тысячи леев в месяц, то я считаю, что актеры, у которых есть образование, опыт и которые внесли вклад в культуру и имидж Республики Молдова, должны прямо потребовать, чтобы их зарплаты начинались с 33 тысяч леев», — заявил он.

Актер также призвал занять четкую позицию Союз театральных деятелей Молдовы (UNITEM).

«Я хочу увидеть Союз театральных деятелей в лице Александру Греку. Надеюсь, у него хватит смелости публично потребовать от министра культуры, чтобы при следующем пересмотре бюджета актерам установили такую зарплату — 33 тысячи леев. Давайте, господа директора театров, уважаемые коллеги. У вас хватит смелости? Вы же смело говорите, что хорошие времена нужно сохранять. А характер у вас есть? Индивидуальность? Сколько из вас получают зарплату в 33 тысячи леев?» — сказал Кошеру.