MoldATSA отказалась раскрыть сведения о зарплате и работе Анастасии Табурчану.

Предприятие MoldATSA отказалось предоставить информацию о трудовой деятельности и размере вознаграждения Анастасии Табурчану, сославшись на то, что запрашиваемые данные являются персональными и защищены Конституцией.

Запрос был направлен журналистами телеканала N4 на основании Закона о доступе к информации, представляющей общественный интерес. Они просили предоставить сведения о присутствии Анастасии Табурчану на рабочем месте, дате её трудоустройства, количестве дней, в течение которых она работала в офисе или дистанционно, а также информацию о служебных командировках, ежегодных и медицинских отпусках, сообщает mlive.md, пишет noi.md

Кроме того, журналисты запросили данные о ежемесячной заработной плате сотрудницы MoldATSA, дополнительных выплатах, надбавках, премиях и пособиях, которые она получала, включая суммы, выделенные на командировки, и направления зарубежных поездок.

«Мы спросили, какова была посещаемость рабочего места госпожой Табурчану, когда она была трудоустроена, каково общее количество рабочих дней, в течение которых она находилась на рабочем месте или работала дистанционно. Мы запросили информацию об оплате труда и квалифицировали эти сведения как информацию, представляющую общественный интерес», - отметили журналисты.

В ответе MoldATSA сообщила лишь, что Анастасия Табурчану занимала должность главного пресс-секретаря в период с 2 июня 2025 года по 23 июня 2026 года.

По остальным вопросам предприятие отказалось предоставить информацию, мотивировав это тем, что её раскрытие нарушит положения законодательства о защите персональных данных. Скандал вокруг государственного предприятия MoldATSA разгорелся после того, как журналисты сообщили, что директор предприятия Дмитрий Вангели получил должность на основании резюме, содержавшего недостоверную информацию. В то же время журналистское расследование выявило зарплаты в десятки тысяч леев, выплачиваемые некоторым сотрудникам предприятия, среди которых была и Анастасия Табурчану - кузина президента Майи Санду.