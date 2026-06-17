МЭА опубликовало первый прогноз на 2027 год: Нефти может стать слишком много.

Мировой рынок нефти может перейти к значительному профициту в 2027 году после возобновления поставок через Ормузский пролив.

Об этом заявило Международное энергетическое агентство, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

По оценке МЭА, война привела к остановке добычи более 14 млн баррелей ближневосточной нефти в сутки. Ранее США объявили о промежуточном соглашении с Ираном, которое предусматривает открытие Ормуза и снятие американской морской блокады иранских портов.

В первом прогнозе на 2027 год агентство ожидает, что предложение нефти вырастет на 8 млн баррелей в сутки, тогда как спрос увеличится лишь на 2 млн баррелей в сутки.

В МЭА заявили, что значительный профицит может дать рынку возможность пополнить истощённые запасы или создать новые стратегические резервы, пока страны пересматривают энергетические стратегии после кризиса.