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epravda.com.ua logoepravda
17 Июня 2026, 22:53
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МЭА опубликовало первый прогноз на 2027 год: Нефти может стать слишком много

Мировой рынок нефти может перейти к значительному профициту в 2027 году после возобновления поставок через Ормузский пролив.

МЭА опубликовало первый прогноз на 2027 год: Нефти может стать слишком много.
МЭА опубликовало первый прогноз на 2027 год: Нефти может стать слишком много.

Об этом заявило Международное энергетическое агентство, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

По оценке МЭА, война привела к остановке добычи более 14 млн баррелей ближневосточной нефти в сутки. Ранее США объявили о промежуточном соглашении с Ираном, которое предусматривает открытие Ормуза и снятие американской морской блокады иранских портов.

В первом прогнозе на 2027 год агентство ожидает, что предложение нефти вырастет на 8 млн баррелей в сутки, тогда как спрос увеличится лишь на 2 млн баррелей в сутки.

В МЭА заявили, что значительный профицит может дать рынку возможность пополнить истощённые запасы или создать новые стратегические резервы, пока страны пересматривают энергетические стратегии после кризиса.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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