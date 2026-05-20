МВФ: В 2026 году рост экономики Молдовы замедлится, а инфляция достигнет 8,1%.

В пресс-релизе миссия МВФ подтверждает, что достигла консенсуса с властями Кишинёва по поводу новой трёхлетней программы реформ без прямого финансирования, сосредоточенной на экономической стабильности и фискальной дисциплине. Программа будет поддерживаться через Инструмент координации политики и предложена для утверждения Исполнительному совету директоров МВФ, пишет ziua.md

Документ устанавливает ряд обязательств, принимаемых правительством Республики Молдова в обмен на экспертную поддержку и мониторинг со стороны международного финансового учреждения.

Согласно МВФ, замедление экономики вызвано новыми энергетическими шоками и региональной нестабильностью, спровоцированной как войной в Украине, так и напряжённостью на Ближнем Востоке. Параллельно рост цен на энергетические ресурсы и снижение внешнего спроса будут подпитывать инфляционное давление.

В рамках соглашения с МВФ власти Кишинёва взяли на себя обязательство сократить бюджетный дефицит до 3,5% от ВВП к 2029 году путём проведения налоговых реформ и более эффективного управления государственными доходами. Программа включает также меры по укреплению управления государственными финансами, реформированию финансового сектора и повышению прозрачности использования государственных средств.

Глава миссии МВФ Алина Янку заявила, что новая программа «подтверждает последовательную приверженность властей обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивого экономического роста».

Представители МВФ считают, что реформы, включённые в программу, могут поддержать и процесс вступления Республики Молдова в Европейский союз, сближая экономическую и налоговую политику с европейскими стандартами.