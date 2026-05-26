Вершинин: Инфляция в 8% и разгул мошенничества уничтожают доверие к власти.

Об этом заявил в эфире "Радио Молдова" заявил депутат фракции «Демократия дома» Александр Вершинин, передает rupor.md

По словам парламентария, ключевые руководящие лица в различных ведомствах «фактически дают молчаливое согласие на совершение преступлений». При этом речь идет не о высшем руководстве республики, а о среднем звене правоохранительной системы.

«На уровне полиции, безусловно, существует крышевание этих схем. И о преступлениях, связанных с оборотом оружия и наркотрафиком, общественность узнает только тогда, когда ведомства не могут договориться между собой», — подчеркнул депутат.

Вершинин отметил, что громкие коррупционные скандалы и раскрытие нелегальных схем зачастую становятся лишь следствием внутренних конфликтов и борьбы за сферы влияния между ключевыми силовыми структурами страны:

НИР/ INI (Национальный инспекторат расследований)

НЦБК/CNA (Национальный центр по борьбе с коррупцией)

ПБОПОД/PCCOCS (Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам)

«Они делят между собой — не хочу верить, что они делят между собой эти сферы влияния», — добавил политик, уточнив, что данный критический анализ является не политической атакой на действующую власть, а констатацией жесткой реальности.

Самым страшным следствием происходящего депутат назвал положение рядовых граждан. Ситуация усугубляется крайне пессимистичными экономическими прогнозами, согласно которым реальные доходы населения продолжат стремительно падать.

По текущим макроэкономическим прогнозам:

Рост экономики составит всего 2%

Уровень инфляции достигнет 8%

«Такой разрыв означает, что даже при увеличении объемов производства и росте трудовой активности граждан, население Молдовы продолжит беднеть», - отметил Вершинин.