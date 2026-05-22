Еврокомиссия ухудшила прогноз для Молдовы: рост экономики замедлится до 2% в 2026 году

Его авторы объясняют причины спада конфликтом на Ближнем Востоке и негативными последствиями атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет infotag.md

По мнению экспертов, в 2027 г. рост укрепится до 3,5% - «по мере ослабления энергетического шока и проведения реформ, а также активизации инвестиций в рамках Программы реформ и роста».

Ожидается, что частные инвестиции «останутся ключевым драйвером роста, чему способствуют благоприятные условия финансирования и меры поддержки инвестиций, такие как нулевая налоговая ставка на реинвестированную прибыль для малых и средних предприятий».

Государственные инвестиции, финансируемые за счет Фонда реформ и роста, должны ускориться со второй половины 2026 г. Рост частного потребления, однако замедлится, отражая растущее инфляционное давление, вызванное высокими ценами на энергоносители, и возможными последствиями, в том числе повышением цен на продукты питания. Это частично компенсируется ростом реальной заработной платы, подкрепленным реформой заработной платы в государственном секторе и сохраняющейся напряженностью на рынке труда.

Дефицит текущего счета, как ожидается, останется выше 20% ВВП в течение прогнозируемого периода, в основном, отражая сохраняющийся торговый дефицит.

Авторы исследования признают, что прогноз подвержен «значительным негативным рискам, включая способность правительства поглотить средства из Фонда реформ и роста, последствия войны России против соседней Украины, а также климатические риски, особенно затрагивающие сельское хозяйство».

В докладе отмечается, что хотя инфляция и вернулась к целевому уровню в январе 2026 г., поскольку первоначальный шок не привел к устойчивому ценовому давлению, она снова ускорилась после этого. Этот всплеск вызван сильным ростом мировых цен на энергоносители после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и девальвацией национальной валюты.

«Ожидается, что инфляция будет высокой на уровне 6,9% в 2026 г. из-за более высоких цен на энергоносители и высокой продовольственной инфляции во втором полугодии, поскольку растут затраты на сельскохозяйственные ресурсы, особенно на удобрения», - отмечают эксперты, которые считают, что инфляционное давление со стороны цен на энергоносители сохранится до начала 2027 г.

Дефицит государственного бюджета в 2025 г. составил 4% ВВП, что ниже национального целевого показателя в 5%. Но в 2026 г. ожидается увеличение дефицита.

С учетом этого эксперты прогнозируют рост государственного долга до 42,4% ВВП к 2027 г. Хотя этот уровень остается умеренным по стандартам ЕС, он представляет собой увеличение по сравнению со средним историческим показателем по Молдове.