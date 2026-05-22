theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
22 Мая 2026, 16:04
13 646
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Еврокомиссия ухудшила прогноз для Молдовы: рост экономики замедлится до 2% в 2026 году

Экономический рост в Молдове замедлится до 2% в 2026 г. против 2,4% годом ранее. Об этом говорится в новом весеннем прогнозе Еврокомиссии - European EconomicForecast.

Еврокомиссия ухудшила прогноз для Молдовы: рост экономики замедлится до 2% в 2026.
Еврокомиссия ухудшила прогноз для Молдовы: рост экономики замедлится до 2% в 2026.

Его авторы объясняют причины спада конфликтом на Ближнем Востоке и негативными последствиями атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет infotag.md

По мнению экспертов, в 2027 г. рост укрепится до 3,5% - «по мере ослабления энергетического шока и проведения реформ, а также активизации инвестиций в рамках Программы реформ и роста».

Ожидается, что частные инвестиции «останутся ключевым драйвером роста, чему способствуют благоприятные условия финансирования и меры поддержки инвестиций, такие как нулевая налоговая ставка на реинвестированную прибыль для малых и средних предприятий». 

Государственные инвестиции, финансируемые за счет Фонда реформ и роста, должны ускориться со второй половины 2026 г. Рост частного потребления, однако  замедлится, отражая растущее инфляционное давление, вызванное высокими ценами на энергоносители, и возможными последствиями, в том числе повышением цен на продукты питания. Это частично компенсируется ростом реальной заработной платы, подкрепленным реформой заработной платы в государственном секторе и сохраняющейся напряженностью на рынке труда.

Дефицит текущего счета, как ожидается, останется выше 20% ВВП в течение прогнозируемого периода, в основном, отражая сохраняющийся торговый дефицит.

Авторы исследования признают, что прогноз подвержен «значительным негативным рискам, включая способность правительства поглотить средства из Фонда реформ и роста, последствия войны России против соседней Украины, а также климатические риски, особенно затрагивающие сельское хозяйство». 

В докладе отмечается, что хотя инфляция и вернулась к целевому уровню в январе 2026 г., поскольку первоначальный шок не привел к устойчивому ценовому давлению, она снова ускорилась после этого. Этот всплеск  вызван сильным ростом мировых цен на энергоносители после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и девальвацией национальной валюты. 

«Ожидается, что инфляция будет высокой на уровне 6,9% в 2026 г. из-за более высоких цен на энергоносители и высокой продовольственной инфляции во втором полугодии, поскольку растут затраты на сельскохозяйственные ресурсы, особенно на удобрения», - отмечают  эксперты, которые считают, что инфляционное давление со стороны цен на энергоносители сохранится до начала 2027 г.

Дефицит государственного бюджета в 2025 г. составил 4% ВВП, что ниже национального целевого показателя в 5%. Но в 2026 г. ожидается увеличение дефицита.

С учетом этого эксперты прогнозируют рост государственного долга до 42,4% ВВП к 2027 г. Хотя этот уровень остается умеренным по стандартам ЕС, он представляет собой увеличение по сравнению со средним историческим показателем по Молдове.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте