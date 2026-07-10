МЭА: Мировой спрос на нефть впервые с пандемии COVID-19 снизится.

Мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 1 млн баррелей в сутки, заявило в пятницу МЭА, что станет первым ежегодным снижением с 2020 года, когда из-за локдаунов COVID остановилась авиация и встала промышленность.

Такое сравнение в какой-то мере смягчает масштаб нынешнего падения, ведь на пике пандемии спрос обрушился примерно на 8 млн баррелей в сутки, но одновременно показывает, насколько сильно закрытие Ормузского пролива ударило по мировой экономике, передает euronews.com

Снижение «крайне неравномерно как по видам нефтепродуктов, так и по регионам», отметило агентство в своем ежемесячном докладе.

Ранее МЭА связывало наибольшие потери с импортозависимыми экономиками Азии и с сырьем для нефтехимии, таким как нафта и сжиженный нефтяной газ, цепочки поставок которого проходят через Ормузский пролив.

На момент подготовки материала ближайший фьючерс на нефть Brent, международный эталонный сорт, торговался около 76 долларов за баррель, примерно на 6% выше, чем до того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану в конце февраля, и значительно ниже мартовских пиков почти в 120 долларов на фоне разгара конфликта.

Американский эталонный сорт WTI стоил дешевле — около 72 долларов за баррель.

Предложение в прошлом месяце резко выросло, хотя и с крайне низкой базы.

В июне мировая добыча увеличилась на 4,1 млн баррелей в сутки, до 98,8 млн, поскольку частичное открытие Ормузского пролива позволило странам Персидского залива снова запустить законсервированные скважины, однако производство по-прежнему отстает от довоенного уровня на 9,4 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти из стран Персидского залива, включая грузы, перенаправленные в обход пролива, вырос на 6,5 млн баррелей в сутки, до 16,1 млн. До начала боевых действий в конце февраля регион поставлял в среднем 24 млн баррелей в сутки.

Мировые запасы нефти впервые выросли с тех пор, как удары США и Израиля по Ирану спровоцировали конфликт, прервав месяцы рекордного сокращения, однако резервы в самых богатых странах продолжили уменьшаться, поскольку покупатели воздерживаются от импорта.

Прогнозы МЭА опираются на предположение, которое уже явно трещит по швам, — что режим прекращения огня сохранится, а Ормузский пролив постепенно будет открыт для судоходства.

Исходя из этой предпосылки, мировое предложение в этом году сократится на 3,7 млн баррелей в сутки, и добыча будет отставать от спроса на 860 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году вырастет на 7,5 млн, что вернет рынок к профициту.

Более высокая добыча в других регионах и более слабый спрос по сравнению с довоенными ожиданиями все же могут восстановить профицит к концу года, что позволит странам пополнить истощенные резервы, отметило МЭА.

На этой неделе произошло второе и куда более серьезное нарушение перемирия, заключенного в прошлом месяце.

После того как иранские силы в понедельник и вторник атаковали три коммерческих судна, Центральное командование США нанесло удары по более чем 80 целям на территории Ирана, включая системы ПВО, прибрежные радары и свыше 60 катеров Корпуса стражей исламской революции, а Вашингтон аннулировал лицензию, позволявшую экспортировать иранскую нефть.

Иран запустил беспилотники и ракеты по Бахрейну и Кувейту, не причинив существенного ущерба, а президент США Дональд Трамп после этого объявил, что перемирие окончено.

Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход в Ормузском проливе — маршрут, который он сам устанавливает: по данным компании Kpler, специализирующейся на морских перевозках, в среду через пролив прошло всего 13 танкеров против среднего показателя в 33 судна в день на прошлой неделе.