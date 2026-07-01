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moldova1.md logomoldova1
1 Июля 2026, 21:45
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В Молдове планируют снизить уровень шума на 10% к 2035 году

Правительство Молдовы утвердило новый регламент по управлению шумовым загрязнением, который предусматривает комплекс мер по снижению уровня шума в населённых пунктах.

В Молдове планируют снизить уровень шума на 10% к 2035 году.
В Молдове планируют снизить уровень шума на 10% к 2035 году.

Власти рассчитывают, что к 2035 году удастся уменьшить шум в окружающей среде примерно на 10%, передает moldova1.md

Документ направлен на выявление основных источников шума, составление акустических карт и реализацию мер по снижению его воздействия. Среди них — установка шумозащитных экранов, посадка лесополос, использование бесшумного дорожного покрытия и звукоизоляция зданий.

По словам госсекретаря Министерства окружающей среды Алёны Руснак, регламент позволит оценивать уровень шума от автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также от промышленных объектов.

В рамках внедрения реформы до 2028 года планируется определить основные источники шумового загрязнения, включая загруженные дороги, железнодорожные линии и аэропорты. Затем, к 2030 году, будут разработаны акустические карты, а к 2031 году — подготовлены планы действий по снижению шума.

Особое внимание власти намерены уделить социально значимым объектам — школам, больницам и жилым районам, где влияние шума на здоровье наиболее ощутимо.

Акустические карты станут основой для дальнейших решений и позволят определить зоны с превышением допустимых уровней шума, а также количество пострадавших жителей.

По оценкам Минэкологии, наиболее заметные результаты программы будут видны после 2035 года, когда все этапы реформы будут полностью реализованы.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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