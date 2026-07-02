Массовое убийство в США: пожилая женщина отравила себя, свою дочь и четверых внуков.

Трагический инцидент произошел в июне в небольшом городе Механиквилл в штате Нью-Йорк.

Когда полицейские вошли в дом 64-летней Эми Стедман, они обнаружили шесть тел. Погибшие пролежали там не менее двух недель. Полиция обнаружила тела 23 июня, но обнародовала информацию об этом деле только недавно, передает bild.de

Все погибшие были членами одной семьи. Помимо самой Стедман, жертвами стали ее дочь Сара Майерс (44 года) и четверо детей Майерс: Харпер (13 лет), Хадсон (11 лет) и близнецы Гэвин и Грейслинн Хармон (обоим по 10 лет). В квартире следователи также нашли множество улик, указывающих на то, что именно 64-летняя женщина убила свою семью.

На пресс-конференции начальник полиции Уильям Рэббит охарактеризовал случившееся как умышленное отравление с использованием больших доз как безрецептурных, так и рецептурных препаратов. Была найдена и предсмертная записка.

Вероятный мотив — спор об опеке с отцом детей, которому, по данным журнала People, незадолго до этого было предоставлено право видеться с ними в течение 60 дней. Возможно, Стедман хотела помешать тому, чтобы детей забрали у ее дочери.