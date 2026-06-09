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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 13:35
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Молдаванка, травившая мужа крысиным ядом, пытается добиться смягчения наказания

Апелляционный суд Римини в Италии признал 48-летнюю гражданку Молдовы виновной в покушении на убийство своего 57-летнего супруга, гражданина Албании.

Молдаванка, травившая мужа крысиным ядом, пытается добиться смягчения наказания.
Молдаванка, травившая мужа крысиным ядом, пытается добиться смягчения наказания.

Как сообщает итальянское издание RiminiToday, инстанция полностью подтвердила решение суда первой инстанции и отказалась смягчать наказание, сообщает rupor.md

Семейный конфликт между уроженкой Молдовы и её мужем обострился в 2022 году. После недолгого расставания женщина вернулась в семью, и именно с этого момента у её супруга начались сильные боли, из-за которых он регулярно попадал в больницу. Врачи обратили внимание на странные симптомы и провели детальный анализ крови, который выявил наличие бромадиолона и куматетралила — опасных химических веществ, входящих в состав крысиного яда. Они вызывают внутренние кровотечения и могут быстро привести к летальному исходу. Медики передали информацию в полицию, которая в октябре 2023 года провела обыск в доме пары и нашла в шкафу спальни шприц с ядом.

В ходе следствия и суда гражданка Молдовы категорически отрицала свою вину, однако не смогла объяснить происхождение шприца в своих вещах и то, как токсин попадал в пищу супруга. Изначально после задержания её отправили под домашний арест с электронным браслетом, но к моменту вынесения решения Апелляционного суда она находилась на свободе.

Сейчас в отношении неё действует официальный запрет на приближение к мужу, с которым она находится в процессе развода. Защита осужденной планирует оспорить приговор в высшей инстанции — Кассационном суде Италии.

Источник
rupor.md logorupor
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