Молдаванка, травившая мужа крысиным ядом, пытается добиться смягчения наказания.

Как сообщает итальянское издание RiminiToday, инстанция полностью подтвердила решение суда первой инстанции и отказалась смягчать наказание, сообщает rupor.md

Семейный конфликт между уроженкой Молдовы и её мужем обострился в 2022 году. После недолгого расставания женщина вернулась в семью, и именно с этого момента у её супруга начались сильные боли, из-за которых он регулярно попадал в больницу. Врачи обратили внимание на странные симптомы и провели детальный анализ крови, который выявил наличие бромадиолона и куматетралила — опасных химических веществ, входящих в состав крысиного яда. Они вызывают внутренние кровотечения и могут быстро привести к летальному исходу. Медики передали информацию в полицию, которая в октябре 2023 года провела обыск в доме пары и нашла в шкафу спальни шприц с ядом.

В ходе следствия и суда гражданка Молдовы категорически отрицала свою вину, однако не смогла объяснить происхождение шприца в своих вещах и то, как токсин попадал в пищу супруга. Изначально после задержания её отправили под домашний арест с электронным браслетом, но к моменту вынесения решения Апелляционного суда она находилась на свободе.

Сейчас в отношении неё действует официальный запрет на приближение к мужу, с которым она находится в процессе развода. Защита осужденной планирует оспорить приговор в высшей инстанции — Кассационном суде Италии.