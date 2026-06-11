НАОЗ: Число острых химических отравлений в Молдове выросло более чем на 50%.

С окончанием учебного года риски несчастных случаев в быту традиционно возрастают, передает rupor.md

Согласно свежим данным ведомства, ситуация с бытовой безопасностью в текущем году резко ухудшилась:

Общая динамика: С 1 января по 20 мая 2026 года в Молдове зарегистрировано 877 случаев острых отравлений. Это на 52,3% больше, чем за тот же период прошлого года (576 случаев).

Пострадавшие дети: Количество отравлений среди несовершеннолетних выросло на 36,5% — с 244 до 333 случаев.

Для сравнения, за весь прошлый летний сезон 2025 года было зафиксировано 360 случаев бытовых отравлений, из которых 142 пострадавших были детьми. Основными источниками опасности для них стали доступные лекарства и сельскохозяйственные пестициды.

Специалисты НАОЗ выделяют три ключевых фактора риска:

Детское любопытство. Отсутствие должного присмотра со стороны взрослых во время каникул. Неправильное хранение опасных продуктов в домашних условиях.

Как защитить ребенка: рекомендации НАОЗ

Чтобы предотвратить трагедию, врачи и эксперты настоятельно рекомендуют соблюдать четыре простых правила:

Заводская тара: Храните всю бытовую химию, лекарства и пестициды только в оригинальной упаковке.

Никаких пищевых бутылок: Никогда не переливайте токсичные жидкости в бутылки из-под воды, соков или в другую пищевую тару.

Вне зоны досягаемости: Прячьте опасные вещества в высокие или запертые шкафы, куда ребенок не сможет добраться.

Инструкция прежде всего: Строго следуйте правилам применения, указанным производителем на упаковке.

Также родителей призывают провести с детьми серьезный разговор и объяснить им опасность ярких флаконов и таблеток на доступном для них языке.

Важно: При малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил или вдохнул опасное вещество, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.