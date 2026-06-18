В Приднестровье школьница перепутала воду с самогоном и отравилась.

В Слободзейском районе 11-летняя девочка случайно выпила крепкий алкогольный напиток и оказалась на больничной койке.

Как сообщает так называемое МВД Приднестровья, школьницу госпитализировали с признаками отравления в местную больницу, передает rupor.md

Инцидент произошел в одном из сел района в доме бабушки, у которой гостила девочка. Школьница, как уточняют в ведомстве, пела песни в караоке и на какое-то время осталась без присмотра взрослых. Захотев пить, она взяла из холодильника бутылку, перепутав самогон с обычной водой из-за одинаковой тары, стоявшей рядом. Пожилая женщина обратила внимание на внучку, когда в комнате стало непривычно тихо, и увидела, что ребенку резко стало плохо.

По факту инцидента местные правоохранители проводят разбирательство и призывают граждан хранить алкоголь в недоступных для детей местах и не переливать его в емкости для питьевой воды.