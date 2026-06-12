Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO SpaceX.

SpaceX привлекла рекордные 75 млрд долларов, продав 555,56 млн акций. Рыночная стоимость SpaceX была оценена в 1,77 трлн долларов, что тоже стало рекордом для IPO, уточняет агентство, пишет tvrain.tv со ссылкой на reuters.com

По оценкам Reuters и Forbes, доля Илона Маска в SpaceX теперь стоит около 866 млрд долларов. Учитывая его активы в Tesla и других компаниях его состояние превысит 1,1 трлн долларов — таким образом, Маск становится первым триллионером в истории.

Washington Post пишет, что «как и почти все, связанное с Маском, его статус триллионера требует пояснений». Газета уточняет, что SpaceX предоставила ему пакеты акций, которые принесут выгоду только в том случае, если Маск сможет довести стоимость компании до беспрецедентных высот, и если SpaceX сможет создать колонию на Марсе.

Без учета этих акций состояние Маска пока немного не дотягивает до триллиона долларов.