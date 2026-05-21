SpaceX пообещала Маску рекордную выплату за миллион жителей на Марсе.

Согласно раскрытым данным, в январе совет директоров SpaceX утвердил для Маска пакет из 1 млрд акций класса B с ограничениями на продажу. Он разбит на 15 равных траншей, и каждый из них привязан к выполнению отдельных целей, передает bloomberg.com

Чтобы Маск получил весь пакет, SpaceX должна достичь рыночной капитализации $7,5 трлн. Это уровень, который вывел бы компанию далеко за пределы нынешних крупнейших публичных бизнесов. Но одной капитализации недостаточно.

Главное нефинансовое условие — создание постоянной колонии на Марсе с населением не менее 1 млн человек. Отдельный компенсационный пакет связан с развитием дата-центров за пределами Земли и достижением капитализации $6,6 трлн.

Если эти цели когда-нибудь будут выполнены, SpaceX станет не просто более дорогой компанией, а оператором инфраструктуры за пределами Земли. В случае с Марсом речь идет уже не о разовой экспедиции, а о постоянном поселении, которое должно существовать как отдельный центр жизни людей.

Пока SpaceX не раскрыла ни сроки, ни технический план достижения этих целей. Но сама структура компенсации показывает, как компания хочет описывать свое будущее перед инвесторами: не только ракеты и Starlink, но и Марс, космическая инфраструктура и вычисления за пределами Земли.