Марк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются не так быстро, как он предполагал

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг признал недостатки в проведённой компанией масштабной реструктуризации.

Об этом он заявил на внутреннем собрании сотрудников в четверг, запись которого есть в Reuters. По словам Цукерберга, ИИ-агенты — автоматизированные системы, способные выполнять задачи от лица пользователя, — развиваются медленнее, чем он рассчитывал, передает theins.ru со ссылкой на reuters.com

Глава Meta признал, что реорганизация компании, сопровождавшаяся масштабными сокращениями, прошла не так «чисто», как могла бы, а руководители просчитались со сроками изменений. При этом Цукерберг и другие топ-менеджеры стремятся смягчить часть организационных изменений, введённых в начале года, не меняя при этом общий курс.

В мае Meta сократила около 10% глобального штата и перевела порядка 7 тыс. сотрудников в команды, занимающиеся ИИ, — эти шаги вызвали недовольство персонала и опасения по поводу морального климата в компании. Ранее Цукерберг говорил сотрудникам, что не ожидает новых сокращений по всей компании до конца года, хотя часть работников отнеслась к этому скептически.

«Траектория развития агентных систем за последние как минимум четыре месяца не ускорилась так, как мы ожидали», — признал Цукерберг, добавив, что ставки компании на новую структуру «пока не оправдались».

По его словам, когда в январе-феврале руководство начинало планировать реструктуризацию, топ-менеджеры в разговорах с ним опасались, что компания не успевает адаптироваться к развитию технологий достаточно быстро. Тогда в Meta были «очень оптимистично» настроены в отношении таких инструментов, как Claude Code от разработчика ИИ Anthropic.

В целом на инфраструктуру для ИИ Meta намерена потратить в этом году до $145 млрд — это часть более чем $700 млрд, которые крупнейшие технологические компании суммарно выделяют на развитие этой технологии в 2026 году.