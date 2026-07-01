Яловены и Сочитены объединяют мэрии: правительство выделит более 54 млн леев на развитие.

Город Яловены и село Сочитены объединяют администрации в рамках масштабной реформы местного публичного управления. За счет этого слияния населенные пункты получат от правительства финансовый бонус — более 54 миллионов леев.

«Есть проекты, которые населенный пункт может сделать сам. Но есть и такие, которые требуют сильной мэрии, готовой управлять большими инвестициями», — заявил генсекретарь правительства Алексей Бузу, передает rupor.md

Выделенные деньги поступят в виде трех государственных стимулов. Местные власти направят их на:

модернизацию инфраструктуры;

повышение качества коммунальных и государственных услуг.

Процесс слияния (амальгамации) административно-территориальных единиц охватил уже всю республику:

790 мэрий по всей стране уже вовлечены в процесс объединения;

более 400 решений о начале слияния официально утверждено на национальном уровне.

Подготовка к реформе началась в январе текущего года. Перед принятием законодательных изменений парламент провел масштабные консультации, в которых приняли участие более 4 500 мэров и местных жителей. Новый закон существенно упрощает юридические процедуры для слияния администраций.