theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 18:49
30
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Яловены и Сочитены объединяют мэрии: правительство выделит более 54 млн леев на развитие

Город Яловены и село Сочитены объединяют администрации в рамках масштабной реформы местного публичного управления. За счет этого слияния населенные пункты получат от правительства финансовый бонус — более 54 миллионов леев.

Яловены и Сочитены объединяют мэрии: правительство выделит более 54 млн леев на развитие.
Яловены и Сочитены объединяют мэрии: правительство выделит более 54 млн леев на развитие.

«Есть проекты, которые населенный пункт может сделать сам. Но есть и такие, которые требуют сильной мэрии, готовой управлять большими инвестициями», — заявил генсекретарь правительства Алексей Бузу, передает rupor.md

Выделенные деньги поступят в виде трех государственных стимулов. Местные власти направят их на:

  • модернизацию инфраструктуры;

  • повышение качества коммунальных и государственных услуг.

Процесс слияния (амальгамации) административно-территориальных единиц охватил уже всю республику:

  • 790 мэрий по всей стране уже вовлечены в процесс объединения;

  • более 400 решений о начале слияния официально утверждено на национальном уровне.

Подготовка к реформе началась в январе текущего года. Перед принятием законодательных изменений парламент провел масштабные консультации, в которых приняли участие более 4 500 мэров и местных жителей. Новый закон существенно упрощает юридические процедуры для слияния администраций.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте