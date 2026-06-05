OpenAI открыла доступ к ИИ для выявления биоугроз и подготовки к пандемиям.

Компания предоставит доступ к ней отдельным организациям, передает nv.ua

Программа призвана поддержать задачи национальной безопасности и здравоохранения, в частности раннее выявление угроз, моделирование распространения заболеваний и вспышек, планирование мер реагирования и ускорение разработки медицинских средств противодействия.

По данным компании, проект уже представили Белому дому и нескольким федеральным агентствам США. Инструмент постепенно внедряют среди организаций, которые занимаются биозащитой и общественным здоровьем.

После презентации GPT-Rosalind 16 апреля 2026 года OpenAI подчеркивала его медицинское назначение. Модель создали для выполнения сложных задач, которые недоступны универсальным системам вроде ChatGPT. Она способна анализировать геномные данные, работать с молекулярными структурами и моделировать клеточные процессы.

Первые корпоративные пользователи, среди которых Moderna и Amgen, заявили, что модель значительно сокращает время, необходимое для анализа научной литературы и планирования экспериментов.

В то же время технология несет так называемый риск двойного использования. Система, которая может помогать в создании лекарств, потенциально способна прогнозировать способы обхода иммунной защиты новыми патогенами.

Именно поэтому OpenAI не открыла GPT-Rosalind для широкой общественности. Компания провела консультации с Белым домом и федеральными органами здравоохранения, а доступ к модели предоставила лишь ограниченному кругу исследователей, которые работают над предотвращением биологических катастроф.

Такой подход компания разрабатывает с середины 2025 года. Он также предусматривает финансирование и поддержку проектов в сфере биобезопасности, в частности Red Queen Bio и Valthos.

В OpenAI сообщили, что в дальнейшем будут совершенствовать механизмы доступа, поддержки и безопасности, чтобы квалифицированные учреждения могли ответственно использовать передовые инструменты искусственного интеллекта в биологических исследованиях.

Для реализации программы GPT-Rosalind внедряют в национальных лабораториях, оборонных исследовательских центрах и специализированных стартапах. В частности, Lawrence Livermore National Laboratory сочетает возможности модели с суперкомпьютерами для проведения цифрового моделирования и тестирования средств противодействия угрозам.

Johns Hopkins Applied Physics Laboratory использует систему для анализа мутировавших ферментов и исследования новых биологических угроз.

На международном уровне Коалиция за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) применяет GPT-Rosalind для ускорения разработки вакцин в рамках программы «Миссия 100 дней» во время вспышки Эболы. Компания Fourth Eon Biosecurity использует модель для проверки коммерческих заказов на синтез ДНК и выявления потенциально опасных генетических последовательностей до их создания.

Соучредитель и главный научный сотрудник Fourth Eon Biosecurity Гэри Абель заявил, что компания тестирует GPT-Rosalind для создания систем биобезопасности на основе ИИ, которые анализируют генетические последовательности и формируют детальную оценку угроз. По его словам, качественная проверка помогает раньше выявлять и нейтрализовать потенциально опасные заказы на синтез ДНК.

Недавно OpenAI также представила обновление серии GPT-Rosalind для корпоративного использования. Новая версия сочетает возможности GPT-5.5 по программированию, использованию инструментов и агентной работе с расширенными функциями в медицинской химии, геномике и многомодальных исследованиях в сфере наук о жизни.

Обновленная модель способна объединять данные о молекулах, генах, биологических процессах и живых системах. По данным компании, она демонстрирует лучшие результаты при выполнении сложных исследовательских задач, анализа количественной биологии и решения проблем в лабораторных исследованиях.