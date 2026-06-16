Счётная палата: 76% внешних займов уходят на текущие расходы, а не на развитие.

Это следует из аудиторского отчёта управления государственным долгом, гарантиями и рекредитованием за 2025 год, пишет bani.md

К концу 2025 года общий долг государственного сектора достиг 138,5 миллиарда леев — почти на 12,9 миллиарда больше, чем годом ранее. Отношение долга к ВВП выросло до 39,2%. Аудиторы отмечают: Молдова остаётся ниже европейского порога в 60% ВВП, но темпы роста долга становятся всё более тревожными.

За последние пять лет государственный долг почти удвоился. В 2021 году он составлял 77,7 миллиарда леев, к концу 2025-го достиг 132,8 миллиарда — рост более чем на 70%.

Растёт и нагрузка на граждан: долг на душу населения увеличился с 29,6 тысячи леев в 2021 году до почти 55,8 тысячи в 2025-м.

Отчёт фиксирует растущую зависимость Молдовы от внешнего финансирования. В 2025 году заключено 11 новых соглашений на общую сумму около 2 миллиардов евро и одно — об увеличении старого займа. За год государство привлекло 12,2 миллиарда леев внешних кредитов.

Главная проблема — как используются эти средства. Из 12,2 миллиарда леев почти 9,3 миллиарда направлены на поддержку бюджета, и лишь 2,9 миллиарда — на инвестиции. Это значит, что 76,1% внешних займов ушли на текущие расходы, а не на развитие.

Аудиторы предупреждают: внешний долг рискует превратиться из инструмента развития в механизм покрытия текущих нужд. Страна занимает всё больше, а на проекты, способные приносить доход в будущем, остаётся всё меньше.

Такая практика, по мнению Счётной палаты, может подорвать способность Молдовы обслуживать свои обязательства в долгосрочной перспективе и создать дополнительное давление на бюджет.

Структура долга делает страну уязвимой к валютным колебаниям и частым рефинансированиям. Значительная часть займов — краткосрочные, что вынуждает правительство постоянно брать новые кредиты, чтобы погасить старые. В случае внешних шоков это может усилить бюджетные риски.

Внутренний долг обходится дороже внешнего. В 2025 году на проценты и комиссии по госдолгу потрачено около 4,27 миллиарда леев. Из них почти 2,5 миллиарда — на обслуживание внутреннего долга, и лишь 1,78 миллиарда — на внешний, хотя внешние заимствования по объёму больше. Причина — более высокие ставки на внутреннем рынке, которые постоянно давят на бюджет.

Счётная палата отмечает и низкое освоение инвестиционных средств. Многие проекты продвигаются медленно, часть средств остаётся неиспользованной. Государство платит комиссии за взятые, но не потраченные деньги — это снижает эффективность внешних ресурсов и экономическую отдачу проектов.

Отчёт касается и возврата средств от банков, вовлечённых в банковское мошенничество. На конец 2025 года банки в процессе ликвидации должны Министерству финансов около 11,2 миллиарда леев. Однако за весь прошлый год реально возвращено лишь 65,45 миллиона леев. Снижение задолженности происходило в основном за счёт списания долгов после исключения банков из реестров, а не за счёт реальных поступлений.

Аудиторы критикуют практику списания исторических долгов. В 2023–2025 годах государство списало более 458,5 миллиона леев после исключения должников из госреестра. Эти суммы стали фактически невозвратными.