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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 18:27
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Малярийный комар, устойчивый к любой химии, атакует Африку

Речь идет о комаре вида Anopheles stephensi.

Малярийный комар, устойчивый к любой химии, атакует Африку.
Малярийный комар, устойчивый к любой химии, атакует Африку.

«Инвазивный малярийный комар с устойчивостью к инсектицидам, прекрасно чувствующий себя в городах, где малярия не представляла большой опасности, распространяется все дальше и быстрее по Африке, превзойдя ожидания даже пессимистично настроенных ученых», — пишет New York Times.

Речь идет о комаре вида Anopheles stephensi. Изучив особей из десяти стран, ученые пришли к выводу, что у африканских комаров имеется генетическая устойчивость ко всем применяемым ныне инсектицидам. Многие эксперты считают, что пытаться истребить этот вид или хотя бы сдержать его распространение уже слишком поздно.

Сейчас комар распространяется от Джибути в сторону Ганы и Кении. Кроме того, он уже проник в Йемен. Насекомое прекрасно чувствует себя вне зависимости от сезона и погоды, что может создать для крупных городов серьезные проблемы с распространением малярии, предупреждают эксперты.

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