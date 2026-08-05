НАОЗ призывает защищаться от укусов комаров из-за распространения вируса Западного Нила.

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) призывает жителей соблюдать меры защиты от укусов комаров на фоне активного распространения вируса Западного Нила в ряде европейских стран.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), по состоянию на 29 июля подтверждено 158 местных случаев заражения в Италии, Греции, Северной Македонии, Испании, Румынии, Франции и Германии. Больше всего заболевших зарегистрировано в Италии и Греции, отмечают в НАОЗ

В Республике Молдова на сегодняшний день не подтверждено ни одного случая заболевания — все исследованные образцы дали отрицательный результат. Последние пять случаев были зарегистрированы в 2024 году у людей, которые ранее посещали Италию, Румынию и Грецию.

Вирус Западного Нила передается через укусы инфицированных комаров и не распространяется при обычном контакте между людьми. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Однако пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе повышенного риска развития тяжелых неврологических осложнений.

НАОЗ рекомендует избегать пребывания на открытом воздухе в часы наибольшей активности комаров — после захода солнца и ночью, носить одежду с длинными рукавами и брюки, использовать репелленты, а также устанавливать москитные сетки на окна и двери.

Кроме того, жителей призывают устранять стоячую воду вокруг домов, где могут размножаться комары, и регулярно менять воду в поилках для животных.

Людям, вернувшимся из стран, где вирус активно циркулирует, и у которых появились лихорадка, сильная головная боль или неврологические симптомы, рекомендуется как можно скорее обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавних поездках.