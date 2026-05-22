22 Мая 2026, 22:56
Макрон: Франция инвестирует 1,5 млрд евро на квантовые технологии
Франция инвестирует 1,5 млрд евро на квантовые технологии и полупроводники.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети Х.
"Благодаря плану "Франция-2030" мы укрепляем наш суверенитет, наши таланты и наши возможности для инноваций. Европа должна соответствовать этой технологической революции", - отметил он.
"Франция-2030" - инвестплан стоимостью 54 млрд евро, запущенный правительством для модернизации ключевых секторов экономики и технологического прорыва.