Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в войну России против Украины.

Это первый их разговор с 26 февраля 2022 года. Тогда разговор состоялся на третий день российского вторжения в Украину, когда в Беларуси пытались организовать переговоры между российской и украинской делегациями (они состоялись, но не принесли результатов), пишет svoboda.org

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что телефонный разговор состоялся 24 мая по инициативе французской стороны. "Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности", - сказано в сообщении. Другие подробности не приводятся. Сам Лукашенко разговор не комментировал.

Французский телеканал TF1/LCI сообщил со ссылкой на источники, что Макрон, в частности, "подчеркнул риски для Беларуси в том случае, если она позволит себя втянуть в агрессивную войну России против Украины". Также, как сообщил источник, Макрон "призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой".

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что звонок, совершённый в выходной день, может восприниматься как "тревожный сигнал" на фоне последних событий. Власти Украины в последнее время заявляют о том, что Россия стремится напрямую втянуть своего союзника Беларусь в войну. Минск, хотя и оказывал России логистическую и иную помощь, особенно на первом этапе вторжения, до сих пор воздерживался от учасия в боевых действиях против Украины.

На днях на территории Беларуси прошли совместные с Россией ядерные учения - по применению размещёных в стране ракет "Искандер". В Беларуси в последние годы было размещено российское тактическое ядерное оружие и, как утверждается, ракетные комплексы средней дальности "Орешник". Лукашенко заявил в ходе учений, что Беларусь вступит в войну с Украиной только в случае, если подвергнется агрессии.