theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
19 Июня 2026, 15:20
503
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Макрон: Трамп поменял свое мнение о войне, он думал, что Украина проиграет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

Макрон: Трамп поменял свое мнение о войне, он думал, что Украина проиграет.
Макрон: Трамп поменял свое мнение о войне, он думал, что Украина проиграет.

«Он считал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем саммит Трампа и Путина породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила», — сказал Макрон в интервью France TV, передает meduza.io

После саммита в Анкоридже, напомнил президент Франции, в Вашингтон приехали европейские лидеры, чтобы переубедить Трампа — «сказать, что так нельзя».

«С тех пор был пройден огромный путь, — отметил Макрон. — И этот путь — прежде всего победа украинцев». По словам президента Франции, Трамп увидел, что все, что ему говорили, «что украинцы падут, что не переживут зиму», оказалось неправдой.

16-17 июня во Франции прошел саммит стран «Большой семерки». На саммит приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он встречался с Трампом и Макроном.

На саммите, писало издание Politico, Трамп призвал лидеров других стран «Большой семерки» помочь США с разминированием Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте