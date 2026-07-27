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rbc.ua logorbc
27 Июля 2026, 08:21
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Макрон созывает кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции

В понедельник, 27 июля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет межведомственное кризисное совещание по лесным пожарам, охватившим несколько департаментов страны.

Макрон созывает кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции.
Макрон созывает кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции.

Кризисное совещание под председательством Макрона состоится в 10:00 утра по парижскому времени в Министерстве внутренних дел. Из-за запланированной встречи пришлось отменить обед президента с членами правительства и их супругами, пишет rbc.ua со ссылкой на bfmtv.com

Министерство экономики Франции срочно созывает в понедельник специалистов туристического, энергетического, телекоммуникационного и страхового секторов - для оценки последствий пожаров в департаментах Ланды и Жиронда и обсуждения мер поддержки.

На встрече присутствуют министры экономики и торговли. Цель совещания – подвести итоги ситуации, определить приоритетные потребности и обеспечить непрерывность экономической деятельности в пострадавших районах.

Во втором заседании примут участие профильные федерации, заинтересованные стороны в сфере туризма, энергетики и телекоммуникаций, страховые компании, а также министры энергетики, промышленности и цифровых технологий.

Напомним, лесные пожары во Франции и Испании привели к масштабной эвакуации. Более 250 тысяч человек были эвакуированы из-за огня в двух странах, а Испания впервые в истории объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

Источник
rbc.ua logorbc
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