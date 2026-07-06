ЕС направил спецавиацию на помощь Франции и Португалии в борьбе с лесными пожарами.

Евросоюз направил специализированные противопожарные самолеты на помощь пожарным во Франции и Португалии, где после экстремальной жары тушат многочисленные лесные пожары.

Евросоюз направил специализированные противопожарные самолеты на помощь Франции и Португалии – после того, как в конце прошлой недели обе страны активировали Механизм гражданской защиты ЕС в связи с продолжающимися пожарами, которые уже опустошили тысячи гектаров территории, передает eurointegration.com.ua

Во Францию направили четыре спецсамолета – из Швеции и Кипра, они должны прибыть в район применения уже в понедельник.

В Португалию, которая подала запрос еще в пятницу, почти сразу направили более сотни пожарных и 45 единиц техники из Испании, также прибыли три спецсамолета из Италии и Испании.

В целом в этом году превентивно подготовили к разворачиванию рекордное количество пожарных для эффективного реагирования на лесные пожары там, где риск их возникновения наиболее высок – 777 пожарных из 14 стран ЕС уже размещены или вскоре будут размещены в таких районах Греции, Кипра, Италии, Франции, Испании и Португалии.

В готовности также флот из 22 спецсамолетов и пяти вертолетов.