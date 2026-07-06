theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 21:28
294
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЕС направил спецавиацию на помощь Франции и Португалии в борьбе с лесными пожарами

Евросоюз направил специализированные противопожарные самолеты на помощь пожарным во Франции и Португалии, где после экстремальной жары тушат многочисленные лесные пожары.

ЕС направил спецавиацию на помощь Франции и Португалии в борьбе с лесными пожарами.
ЕС направил спецавиацию на помощь Франции и Португалии в борьбе с лесными пожарами.

Евросоюз направил специализированные противопожарные самолеты на помощь Франции и Португалии – после того, как в конце прошлой недели обе страны активировали Механизм гражданской защиты ЕС в связи с продолжающимися пожарами, которые уже опустошили тысячи гектаров территории, передает eurointegration.com.ua

Во Францию направили четыре спецсамолета – из Швеции и Кипра, они должны прибыть в район применения уже в понедельник.

В Португалию, которая подала запрос еще в пятницу, почти сразу направили более сотни пожарных и 45 единиц техники из Испании, также прибыли три спецсамолета из Италии и Испании.

В целом в этом году превентивно подготовили к разворачиванию рекордное количество пожарных для эффективного реагирования на лесные пожары там, где риск их возникновения наиболее высок – 777 пожарных из 14 стран ЕС уже размещены или вскоре будут размещены в таких районах Греции, Кипра, Италии, Франции, Испании и Португалии.

В готовности также флот из 22 спецсамолетов и пяти вертолетов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте