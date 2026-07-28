Макрон: Пожары - самые сильные с конца Второй мировой войны.

На фоне сильнейших пожаров во Франции и Испании общее число эвакуированных в этих двух странах превысило 300 000 - это одна из крупнейших эвакуаций в истории Европы, пишет KNA. Во Франции замечены "огненные облака".

Спасательные службы Франции и Испании продолжают в режиме повышенной готовности бороться с самыми разрушительными лесными пожарами за последние десятилетия, вспыхнувшими на фоне новой волны жары в юго-западной Европе. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в понедельник, 27 июля, что стихия на юго-западе страны "обуздана". Между тем вблизи Бордо огонь взять под контроль пока не удалось, пишет dw.com

Французский лидер посетил антикризисный центр служб экстренного реагирования. "Предстоящие недели будут тяжелыми", - процитировало Макрона агентство AFP. По словам политика, это самые сильные лесные пожары во Франции с конца Второй мировой войны.

Стихия в регионе между Бордо и побережьем Атлантического океана с 22 июля опустошила площадь около 42 000 гектаров. В понедельник пламя продолжило распространяться, 220 000 человек были эвакуированы в безопасные места. Лесные пожары по всей стране уже уничтожили 116 000 гектаров в этом году.

Во Франции зафиксированы "огненные облака"

Между тем на юго-западе Франции, по данным AFP, впервые в истории зафиксированы грозовые "огненные облака" (пирокумулонимбусы). Приземный воздух нагревается настолько сильно, что быстро поднимается вверх вместе с дымом, водяным паром и пеплом, часто на большую высоту - вплоть до стратосферы. При столкновении с прохладными воздушными массами формируются сильные ветра, которые еще больше раздувают огонь. Часто облака порождают молнии.

До сих пор подобное явление отмечалось во время гигантских пожаров в Австралии и Канаде. Для Франции оно "беспрецедентно", заявил представитель пожарной службы Эрик Брокарди. По его словам, огненный шторм в большинстве случаев почти невозможно потушить или взять под контроль, в том числе из-за того, что ветер постоянно меняет направление. "В результате он распространяется во всех направлениях и образует несколько фронтов пожара, что делает ситуацию совершенно непредсказуемой", - пояснил эксперт.

ЕС поддерживает Францию и Испанию

В рамках механизма ЕС по ликвидации последствий стихийных бедствий европейские страны, а также Брюссель предоставляют Франции и Испании 13 самолетов, 4 вертолета, 41 автомобиль и направляют около 130 спасателей, сообщили в Еврокомиссии. К операции подключена и Германия.

Обе страны также получают спутниковые снимки в рамках программы ЕС по наблюдению за Землей - Copernicus - для содействия тушению пожаров. Общее число эвакуированных в двух странах превысило 300 000 - это одна из крупнейших эвакуаций в истории Европы, указало агентство KNA.

К механизму ЕС подключены десять государств, в том числе Турция, Норвегия и Украина. Еврокомиссия координирует предложения о помощи и участвует в финансировании операций. Евросоюз также может задействовать 22 самолета и 5 вертолетов из стратегического резерва rescEU.