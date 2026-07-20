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rbc.ua logorbc
20 Июля 2026, 11:27
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Мадьяр предложил чемпионке по шахматам стать президентом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил кандидатуру чемпионки по шахматам Юдит Полгар на пост следующего президента страны. Голосование за нее может состояться уже в течение месяца.

Мадьяр предложил чемпионке по шахматам стать президентом Венгрии.
Мадьяр предложил чемпионке по шахматам стать президентом Венгрии.

После смещения Тамаша Шуйока с должности, Мадьяр написал в соцсетях, что стране нужен новый глава государства, "которым мог бы гордиться каждый венгр", пишет rbc.ua со ссылкой на bloomberg.com

Он анонсировал, что в понедельник 20 июля встретится с Полгар, чтобы спросить, готова ли она занять этот пост до принятия Венгрией новой конституции. Мадьяр подчеркнул, что она является тем человеком, который способен представлять интересы всех венгров и способствовать "единству и миру".

"Президентство - это не профессия и не работа, а высшая форма государственной службы... Признание, которым (Полгар - ред.) пользуется, обусловлено не политическими связями или контактами, а ее исключительным талантом, усердием, непревзойденной способностью к трудолюбию и честностью", - сказал премьер-министр.

Ожидается, что парламент, в котором партия Мадьяра "Тиса" имеет большинство, изберет нового президента до 20 августа, когда в Венгрии будет национальный праздник.

Публично Полгар пока не ответила на предложение. Отметим, что 49-летняя Юдит Полгар признана величайшей шахматисткой, которая возглавляет мировой женский рейтинг 26 лет подряд и в возрасте 15 лет она стала самым молодым гроссмейстером в истории.

Также известно, что она снялась в документальном фильме Netflix "Королева шахмат", в котором рассказывается о девушке, которая "мечтает покорить мир международных шахмат, где доминируют мужчины".

Источник
rbc.ua logorbc
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