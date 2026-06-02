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dw.com logodw
2 Июня 2026, 23:16
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Мадьяр: Орбан должен ответить за контроль над спецслужбами

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за то, как руководил спецслужбами.

Мадьяр: Орбан должен ответить за контроль над спецслужбами.
Мадьяр: Орбан должен ответить за контроль над спецслужбами.

Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр в среду, 3 июня. 

"Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог решать, будут ли проводиться рейды или же расследования будут затягиваться", - отметил глава кабмина Венгрии. Орбан "должен взять на себя ответственность", добавил Мадьяр.


Источник
dw.com logodw
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