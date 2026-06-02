Мадьяр: Орбан должен ответить за контроль над спецслужбами.

Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр в среду, 3 июня.

"Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог решать, будут ли проводиться рейды или же расследования будут затягиваться", - отметил глава кабмина Венгрии. Орбан "должен взять на себя ответственность", добавил Мадьяр.



