2 Июня 2026, 23:16
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Мадьяр: Орбан должен ответить за контроль над спецслужбами
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за то, как руководил спецслужбами.
Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр в среду, 3 июня.
"Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог решать, будут ли проводиться рейды или же расследования будут затягиваться", - отметил глава кабмина Венгрии. Орбан "должен взять на себя ответственность", добавил Мадьяр.