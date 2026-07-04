Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции.

Всего в рейтинг попали 50 питейных заведений по всему европейскому континенту.

Бар Line, расположенный в греческой столице Афинах, признали лучшим в Европе в 2026 году, передает unian.net

Как отмечают авторы свежего рейтингп Europe's 50 Best Bars, это заведение с инновационной барной картой расположено в тихом жилом районе, в здании бывшего арт-склада, вдали от центральной части Афин, где сосредоточено множество баров.

При этом бар ориентирован на устойчивое развитие: ингредиенты и часто выбрасываемые побочные продукты здесь перерабатываются, повторно используются и модернизируются во всех аспектах работы – будь то коктейль "Заблуждающаяся Маргарита" с кетчупом, горчицей и картофельной водой, замечательный хлеб или фирменные коктейли Why-Ins, приготовленные из всех фруктов, кроме винограда.

Будучи настоящим пионером в мире баров, Line также был назван лучшим баром Греции 2026 года.

В целом Греция довольно широко представлена в этом рейтинге – обладатель второго места, бар The Bar in Front of the Bar, также расположен в Афинах. Также в топ-50 попали такие бары в греческой столице, как Barro Negro (13 место), Baba au Rum (14) и The Clumsies (30).

Кроме того, бар Gorilla в Салониках занял 33 место.

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