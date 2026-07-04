Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции
Всего в рейтинг попали 50 питейных заведений по всему европейскому континенту.
Бар Line, расположенный в греческой столице Афинах, признали лучшим в Европе в 2026 году, передает unian.net
Как отмечают авторы свежего рейтингп Europe's 50 Best Bars, это заведение с инновационной барной картой расположено в тихом жилом районе, в здании бывшего арт-склада, вдали от центральной части Афин, где сосредоточено множество баров.
При этом бар ориентирован на устойчивое развитие: ингредиенты и часто выбрасываемые побочные продукты здесь перерабатываются, повторно используются и модернизируются во всех аспектах работы – будь то коктейль "Заблуждающаяся Маргарита" с кетчупом, горчицей и картофельной водой, замечательный хлеб или фирменные коктейли Why-Ins, приготовленные из всех фруктов, кроме винограда.
Будучи настоящим пионером в мире баров, Line также был назван лучшим баром Греции 2026 года.
В целом Греция довольно широко представлена в этом рейтинге – обладатель второго места, бар The Bar in Front of the Bar, также расположен в Афинах. Также в топ-50 попали такие бары в греческой столице, как Barro Negro (13 место), Baba au Rum (14) и The Clumsies (30).
Кроме того, бар Gorilla в Салониках занял 33 место.
10 лучших баров Европы в 2026 году
- Line, Афины, Греция
- The Bar in Front of the Bar, Афины, Греция
- Sips, Барселона, Испания
- Himkok, Осло, Норвегия
- Bar Nouveau, Париж, Франция
- Moebius Milano, Милан, Италия
- The Cambridge Public House, Париж, Франция
- Mirror Bar, Братислава, Словакия
- Paradiso, Барселона, Испания
- Connaught Bar, Лондон, Великобритания