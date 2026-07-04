theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
4 Июля 2026, 21:30
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции

Всего в рейтинг попали 50 питейных заведений по всему европейскому континенту.

Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции.
Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции.

Бар Line, расположенный в греческой столице Афинах, признали лучшим в Европе в 2026 году, передает unian.net

Как отмечают авторы свежего рейтингп Europe's 50 Best Bars, это заведение с инновационной барной картой расположено в тихом жилом районе, в здании бывшего арт-склада, вдали от центральной части Афин, где сосредоточено множество баров.

При этом бар ориентирован на устойчивое развитие: ингредиенты и часто выбрасываемые побочные продукты здесь перерабатываются, повторно используются и модернизируются во всех аспектах работы – будь то коктейль "Заблуждающаяся Маргарита" с кетчупом, горчицей и картофельной водой, замечательный хлеб или фирменные коктейли Why-Ins, приготовленные из всех фруктов, кроме винограда.

Будучи настоящим пионером в мире баров, Line также был назван лучшим баром Греции 2026 года.

В целом Греция довольно широко представлена в этом рейтинге – обладатель второго места, бар The Bar in Front of the Bar, также расположен в Афинах. Также в топ-50 попали такие бары в греческой столице, как Barro Negro (13 место), Baba au Rum (14) и The Clumsies (30).

Кроме того, бар Gorilla в Салониках занял 33 место.

10 лучших баров Европы в 2026 году

  1. Line, Афины, Греция
  2. The Bar in Front of the Bar, Афины, Греция
  3. Sips, Барселона, Испания
  4. Himkok, Осло, Норвегия
  5. Bar Nouveau, Париж, Франция
  6. Moebius Milano, Милан, Италия
  7. The Cambridge Public House, Париж, Франция
  8. Mirror Bar, Братислава, Словакия
  9. Paradiso, Барселона, Испания
  10. Connaught Bar, Лондон, Великобритания

Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте