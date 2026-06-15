В Греции предупреждают о смертельно опасной рыбе у популярных курортов.

По данным издания Blic, эта токсичная рыба уже стала причиной более 27 смертей и 28 случаев нападений на людей в восточном Средиземноморье, а её присутствие в греческих водах вызывает всё большее беспокойство, сообщает libertatea.ro

Греческий евродепутат Сакис Арнаутоглу призвал Еврокомиссию срочно вмешаться, заявив, что «Средиземное море нельзя оставлять без контроля». Он отметил, что речь идёт не только об экологической проблеме, но и о потенциальной угрозе жизни людей и туристической отрасли Греции.

Власти Греции уже объявили программу по борьбе с распространением рыбы, предусматривающую выплату 6 евро за каждый килограмм выловленного Lagocephalus. Аналогичная мера ранее применялась на Кипре, где уже было извлечено около 125 тонн этой рыбы.

Рыба впервые была зафиксирована в южной части Эгейского моря в 2005 году, после чего постепенно распространилась на север, включая районы вокруг Афин.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Biology, с 2004 по 2023 год в регионе зафиксировано 198 инцидентов, связанных с этим видом, включая 28 прямых нападений на людей и 27 смертей, вызванных случайным употреблением рыбы в пищу.

Учёные отмечают, что сама по себе рыба не является агрессивной, однако может становиться опасной при контакте с человеком.

Главную угрозу представляет тетродотоксин — мощный нейротоксин, который блокирует работу нервных клеток и может вызывать паралич, дыхательную недостаточность и смерть. Важно, что токсин не разрушается при термической обработке, заморозке или приготовлении пищи.

При подозрении на отравление требуется срочная медицинская помощь, так как специфического антидота не существует, и лечение носит поддерживающий характер.

Помимо токсичности, рыба опасна своими острыми зубами, способными наносить серьёзные травмы, включая ампутации пальцев. Такие инциденты чаще происходят летом, в период активного туризма и размножения вида.

Власти рекомендуют туристам, дайверам и рыбакам избегать контакта с этой рыбой и не пытаться ловить её вручную. Даже при случайном попадании в сети требуется осторожное обращение.

Распространение Lagocephalus sceleratus уже наносит ущерб рыболовству и экосистемам региона, повреждая сети и сокращая уловы.

Специалисты считают, что ситуация требует координированных мер на уровне всего Евросоюза для предотвращения дальнейшего распространения опасного вида.