23 Мая 2026, 13:30
В Китае при взрыве на шахте погибли 90 человек

При взрыве газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая погибли 90 человек.

Еще девять числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает «Синьхуа».

Руководителей компании, ответственной за шахту, задержали. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать помощь пострадавшим и приложить все усилия для проведения поисково-спасательной операции. Причины ЧП будут установлены по итогам расследования.

Взрыв газа произошел вечером 22 мая на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. Перед этим на шахте объявили предупреждение об утечке газа. В тот момент под землей находились 247 рабочих. Шахта принадлежит компании Tongzhou Group.

