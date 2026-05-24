euronews
24 Мая 2026, 17:45
В результате теракта в пакистанском Белуджистане погибли не менее 24 человек

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф решительно осудил «трусливый акт терроризма» и выразил соболезнования семьям погибших.

В Пакистане более 20 человек погибли и не менее 70 пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в юго-западной провинции Белуджистан, передает euronews.com

Поезд с военнослужащими проходил через город Кветта, административный центр провинции.

Два вагона поезда перевернулись и загорелись, повреждены стоявшие рядом автомобили, несколько домов и зданий, расположенных рядом с железнодорожной линией.

Агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местных официальных лиц передает, что в один из вагонов врезался «начинённый взрывчаткой автомобиль», что вызвало «мощный взрыв».

По имеющимся данным, ответственность за нападение взяла на себя "Армия освобождения Белуджистана", добивающаяся создания независимого государства.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф решительно осудил «трусливый террористический акт», который - по его словам - не ослабит решимость народа Пакистана.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», – добавил он.

Член сената Пакистана и бывшая посол страны в США Шерри Рехман также осудила нападение и заявила, что большинство жертв - женщины и дети, ехавшие на празднование мусульманского праздника Ид.

«Те, кто совершает такие злодеяния, должны знать: наши граждане и силы безопасности обладают стальным стержнем», – заявила Рехман.

