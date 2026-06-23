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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 22:30
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Летний отпуск стал недоступен для многих немцев

Летний отпуск стал недоступен для многих жителей Германии: согласно данным, обнародованным во вторник, 21% людей не имеют возможности уехать на недельный отдых.

Летний отпуск стал недоступен для многих немцев.
Летний отпуск стал недоступен для многих немцев.

Соответствующие данные Федерального статистического управления приводит dpa, сообщает eurointegration.com.ua

По информации Федерального статистического управления, это составляет 17,3 миллиона человек.

Отмечается, что особенно часто с финансовыми трудностями сталкиваются одинокие родители: 39% из них не могут позволить себе отпуск.

Однако в относительном выражении значительно больше жителей Германии могут позволить себе отпуск по сравнению со средним показателем по всем государствам-членам Европейского союза.

По данным Европейского статистического бюро "Евростат", во всем ЕС 28% населения не могут позволить себе недельный отпуск.

В Румынии 61% не могли позволить себе отпуск – это самый высокий показатель в Европе. Самая низкая доля наблюдалась в Люксембурге (11%), Швеции (12%) и Нидерландах (13%).

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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