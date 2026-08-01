theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
1 Августа 2026, 11:00
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Латвия закрыла границу с Беларусью

Латвийско-белорусская граница закрыта «по техническим причинам», сообщил в соцсетях министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

Латвия закрыла границу с Беларусью.
Латвия закрыла границу с Беларусью.

Речь идет о сбое в работе информационных систем, уточнила специалист по связям с общественностью Государственной пограничной службы Латвии Кристине Петерсоне. Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны, передает meduza.io

Накануне Янис Домбрава призвал граждан Латвии не ездить в Беларусь или вернуться оттуда как можно скорее. «В условиях развернутой Беларусью гибридной миграционной войны безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — предупредил он.

В 2023 году Латвия закрыла контрольно-пропускной пункт Силене (Урбаны) на границе с Беларусью. С тех пор между двумя странами действует только один КПП — Патерниеки (Григоровщина).

Причиной закрытия КПП Силене был назван миграционный кризис, организованный властями Беларуси. В 2026 году ситуация снова обострилась: с начала года Латвия задержала больше девяти тысяч нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Для сравнения, за тот же период на литовско-белорусской границе были задержаны 992 человека, на польско-белорусской — 260.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте