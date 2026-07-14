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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 22:04
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Гражданина Молдовы задержали на румынской границе с пакетами галлюциногенных грибов

На КПП «Албица» задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который пытался вывезти в личном автомобиле два пакета с грибами, содержащими мусцимол (психоактивное вещество).

Гражданина Молдовы задержали на румынской границе с пакетами галлюциногенных грибов.
Гражданина Молдовы задержали на румынской границе с пакетами галлюциногенных грибов.

Как сообщает Пограничная полиция Румынии, мужчину подозревают в систематическом незаконном ввозе и вывозе опасных наркотических веществ, передает rupor.md

Следствие установило, что в июле этого года мужчина привез опасные психоактивные грибы в Румынию, а в понедельник, 13 июля, попытался вывезти их обратно на своем легковом автомобиле. Во время проверки на выезде из страны румынские правоохранители нашли спрятанный груз.

Расследованием дела занимаются пограничники из Ясс совместно с прокурорами Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом из Васлуя. По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством о его предварительном аресте на 30 суток.

Источник
rupor.md logorupor
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