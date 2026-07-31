Лукашенко велел отправлять "нерадивых" аграриев в армию.

Решение отправлять недисциплинированных сельхозработников на службу в армию не связано с "издевательством над людьми", заявил правитель Беларуси.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 30 июля, разъяснил свое распоряжение направлять аграриев, не справляющихся со своей работой во время сбора урожая, на так называемые военно-воспитательные работы. "Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе - в армии", - сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область. По его словам, речь идет не об "издевательстве над людьми", а о возможности "проявить себя на другой работе - мужской сложной работе". Одновременно Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина, передает госагентство БелТА, пишет dw.com

Отправлять недисциплинированных работников сельского хозяйства на службу в армию правитель Беларуси распорядился 21 июля, заявив: "Всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе".

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой 22 июля уточнил, что такие военные сборы будут длиться два-три месяца. По его словам, правитель Беларуси ввел "самый жесткий, мобилизационный режим" сбора урожая и в распоряжение министерства обороны страны будут направлять "нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев". Условия службы для них будут "спартанскими", и у "тунеядцев" появится возможность улучшить собственную физическую форму, а также исправить свои "ошибки" полезным трудом на благо армии страны, подчеркнул Д. Крутой.