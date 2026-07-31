theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
31 Июля 2026, 10:44
2 752
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Лукашенко велел отправлять "нерадивых" аграриев в армию

Решение отправлять недисциплинированных сельхозработников на службу в армию не связано с "издевательством над людьми", заявил правитель Беларуси.

Лукашенко велел отправлять &#34;нерадивых&#34; аграриев в армию.
Лукашенко велел отправлять "нерадивых" аграриев в армию.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 30 июля, разъяснил свое распоряжение направлять аграриев, не справляющихся со своей работой во время сбора урожая, на так называемые военно-воспитательные работы. "Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе - в армии", - сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область. По его словам, речь идет не об "издевательстве над людьми", а о возможности "проявить себя на другой работе - мужской сложной работе". Одновременно Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина, передает госагентство БелТА, пишет dw.com

Отправлять недисциплинированных работников сельского хозяйства на службу в армию правитель Беларуси распорядился 21 июля, заявив: "Всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе".

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой 22 июля уточнил, что такие военные сборы будут длиться два-три месяца. По его словам, правитель Беларуси ввел "самый жесткий, мобилизационный режим" сбора урожая и в распоряжение министерства обороны страны будут направлять "нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев". Условия службы для них будут "спартанскими", и у "тунеядцев" появится возможность улучшить собственную физическую форму, а также исправить свои "ошибки" полезным трудом на благо армии страны, подчеркнул Д. Крутой.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте