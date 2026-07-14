Майя Санду: Наша граница — стратегическое преимущество для Украины.

Президент Республики Молдова Майя Санду вчера в Париже приняла участие в заседании «Коалиции желающих», впервые представив Молдову на этой международной платформе по поддержке Украины.

«Коалиция желающих» объединяет 37 государств, преимущественно европейских, которые координируют усилия по поддержке Украины для достижения прекращения огня и справедливого мира, а также предотвращения новой агрессии. Платформа проходит под сопредседательством президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца при участии президента Украины Владимира Зеленского, пишет realitatea.md

В своем выступлении Майя Санду заявила, что участие Республики Молдова в коалиции является логичным продолжением поддержки, которую страна оказывает Украине с начала войны.

«У нас с Украиной общая граница протяженностью 1222 километра. Одни границы Украины сегодня являются линией фронта, другие используются для нанесения ударов. Наша граница — дружественная. Это стратегическое преимущество как для Украины, так и для этой коалиции», — заявила глава государства.

Президент также подчеркнула необходимость усиления поддержки Украины, в частности путем укрепления системы противовоздушной обороны и усиления экономического давления на Российскую Федерацию.

На полях встречи Майя Санду провела двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

В администрации президента отметили, что участие Республики Молдова в «Коалиции желающих» не противоречит закрепленному в Конституции статусу нейтралитета, поскольку в этом формате также участвуют нейтральные государства, такие как Австрия и Ирландия.