Курорт в Черногории удивляет бюджетными ценами: завтрак от €4, проживание от €20.

В сезон, когда отдых на море становится всё дороже, курорт на Адриатическом море называют одной из самых доступных туристических локаций по ценам на жильё, питание и пляжные услуги.

В этом месте кофе стоит около 1,5 евро, завтрак начинается от 4 евро, а апартаменты можно найти примерно от 20 евро за ночь. Речь идёт о курорте Сутоморе, расположенном на побережье Черногории, который привлекает туристов более низкими ценами по сравнению со многими другими курортами Адриатики, сообщает libertatea.ro

Стоимость проживания зависит от сезона, расстояния до пляжа и уровня удобств, однако базовая цена около 20 евро за ночь остаётся ключевым аргументом для бюджетных туристов.

Даже в разгар сезона Сутоморе остаётся одной из самых доступных альтернатив для тех, кто хочет отдохнуть у моря без больших расходов.

Низкие цены касаются не только жилья. В кафе и ресторанах кофе стоит около 1,5 евро, а завтрак можно найти от 4 евро.

По словам местных рестораторов, они стараются удерживать баланс между ценами и количеством туристов, чтобы оставаться конкурентоспособными в высокий сезон.

На пляжах аренда шезлонгов стоит от 10 до 15 евро, в зависимости от расположения и сервиса.

В целом Сутоморе считается одним из самых бюджетных курортов Черногории и Адриатики, предлагая недорогой отдых с базовым уровнем сервиса.