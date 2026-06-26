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jurnal.md logojurnal
26 Июня 2026, 10:40
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Отдых на море подорожал: семейный тур начинается от 2 000 евро

Туристические агентства подтверждают: рост цен затронул даже уже забронированные путёвки. Несмотря на широкий выбор направлений, минимальные расходы на семью стартуют от 2 000 евро.

Отдых на море подорожал: семейный тур начинается от 2 000 евро.
Отдых на море подорожал: семейный тур начинается от 2 000 евро.

Дорина Здоровецки, администратор туристического агентства, отмечает, что выбор направлений для пляжного отдыха сегодня достаточно велик, пишет jurnal.md

«В числе популярных направлений — Турция, Греция, Тунис, Египет (Алания, Шарм-эль-Шейх, Хургада), Кипр, Черногория, Испания (Пальма-де-Мальорка, Барселона). Однако цены ежегодно растут, и в этом году особенно — из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке», — пояснила она.

На летний сезон — июнь, июль и август — стоимость турпакетов для семьи из четырёх человек стартует от 2 000 евро.

«Если речь идёт о семье с двумя детьми и о направлении, требующем авиаперелёта, то на пиковые месяцы — июль, август и сентябрь — бюджет должен быть не менее 2 000 евро», — уточнила агент.

Самый высокий спрос у молдавских туристов — на Турцию, Италию и Испанию.

По итогам прошлого года число отдыхающих, воспользовавшихся услугами местных туроператоров, выросло на 8,7% и превысило 604 тысячи человек.

Источник
jurnal.md logojurnal
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