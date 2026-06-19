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19 Июня 2026, 18:09
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КСИР создал в Ираке группы для нападения на страны Персидского залива

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал на территории Ирака несколько секретных ячеек для нападения на соседние арабские страны.

КСИР создал в Ираке группы для нападения на страны Персидского залива.
КСИР создал в Ираке группы для нападения на страны Персидского залива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, эти группы уже атаковали Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Как отмечают источники агентства, в каждой группе действуют десять опытных боевиков-шиитов. Подразделения действуют они в обход уже существующих проиранских шиитских формирований в стране и подчиняются непосредственно КСИР. Сделано это для того, чтобы усложнить их обнаружение и борьбу с ними.

По словам наблюдателей, создание таких ячеек отражает изменения в тактике КСИР, направленные на сохранение возможностей Ирана распространять свои силу и влияние в регионе в условиях заметного ослабления его вооруженных прокси-формирований и истощения собственных военных и экономических ресурсов.

Источник
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