КСИР призвал Израиль отступить на занимаемые до 28 февраля позиции.

Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

«Главное требование сопротивления — отступление оккупационного режима до момента, предшествующего началу 40-дневной войны»,— заявил военачальник. По его словам, поддержка «сопротивления в Ливане» — это долг иранского народа.

«Устранение Израиля из региона — это цель, которой мусульмане могут добиться. Ливанские моджахеды скоро увидят результаты своего мужественного сопротивления»,— сказал господин Каани.

3 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил, что конфликт с США не будет урегулирован, пока не прекратятся военные действия в Ливане. Он также пригрозил ударом по Израилю в случае атаки на Бейрут. Накануне президент США Дональд Трамп сообщал, что Иран близок к подписанию соглашения. Заключение сделки может состояться уже в эти выходные, предположил господин Трамп.