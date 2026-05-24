24 Мая 2026, 19:14
Глава КСИР Вахиди является одним из главных противников США в Иране

Одним из главных лиц, оказывающим серьезное влияние на судьбу переговоров с США, войну на Ближнем Востоке и курс Тегерана в целом, является находящийся в розыске Интерпола текущий командующий КСИР Ахмад Вахиди.

Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Как заявил телеканалу бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович, Вахиди является «крайне влиятельным и радикальным» представителем тегеранской элиты. «Нельзя договориться о чем-либо, не обсудив это с ним. Он из тех, кто говорит: «Если мы не получим того, чего хотим, если Трамп хочет вернуться к войне, добро пожаловать». <...> Его сформировал КСИР», — отметил он.

С начала операции США и Израиля против Ирана, поясняют эксперты, решения в Тегеране фактически принимает небольшая группа первых видных представителей КСИР, возвысившихся после ирано-иракской войны 1980–1988 годов, и Вахиди является ключевой фигурой среди них.

«Решения принимаются на основе консенсуса, и, несомненно, у Вахиди очень громкий голос в зале. <...> Он стал очень важным деятелем, но в рамках системных ограничений, существующих в Исламской Республике Иран», — сказал директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз, отметив при этом, что в военное время политический вес Вахиди особенно велик.

CNN отмечает, что возвышение нынешнего главы КСИР до одного из главных лиц, принимающих решения в Иране, показывает, что усилия США и Израиля по обезглавливанию руководства страны не привели к формированию более податливой к требованиям Вашингтона элиты. Под руководством Вахиди Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически парализовал движение в Ормузском проливе, а новые требования Ирана к США на переговорах жестче прежних.

Собеседники телеканала подчеркивают, что, хотя такие фигуры, как спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, обычно и представляют Иран в целом и Тегеран в ходе его переговоров с США в частности, Вахиди, может проталкивать некоторые из наиболее жестких решений Тегерана из-за кулис.

Как уточняет CNN, Вахиди разыскивается Интерполом за предполагаемое участие в теракте 1994 года в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 85 человек.

Насколько серьезным препятствием текущий командующий КСИР может стать для достижения соглашения между Ираном и США, остается неясным, отмечает телеканал.

В конце апреля Reuters сообщал, что КСИР захватил власть в Иране в условиях войны, ослабив роль верховного лидера. Военное время сконцентрировало власть в узком и жестком кругу, куда входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и КСИР. Последний взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.

CNN писал 24 апреля, что военные чиновники США, которые планируют новый удар по Ирану на случай эскалации войны, рассматривают возможность нацелиться на отдельных иранских военных лидеров, в том числе на Вахиди. Он и некоторые другие представители иранской военной элиты рассматриваются как «обструкционисты», активно подрывающие переговоры.

Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о его продлении на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

Источник
