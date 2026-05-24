Глава КСИР Вахиди является одним из главных противников США в Иране.

Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Как заявил телеканалу бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович, Вахиди является «крайне влиятельным и радикальным» представителем тегеранской элиты. «Нельзя договориться о чем-либо, не обсудив это с ним. Он из тех, кто говорит: «Если мы не получим того, чего хотим, если Трамп хочет вернуться к войне, добро пожаловать». <...> Его сформировал КСИР», — отметил он.

С начала операции США и Израиля против Ирана, поясняют эксперты, решения в Тегеране фактически принимает небольшая группа первых видных представителей КСИР, возвысившихся после ирано-иракской войны 1980–1988 годов, и Вахиди является ключевой фигурой среди них.

«Решения принимаются на основе консенсуса, и, несомненно, у Вахиди очень громкий голос в зале. <...> Он стал очень важным деятелем, но в рамках системных ограничений, существующих в Исламской Республике Иран», — сказал директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз, отметив при этом, что в военное время политический вес Вахиди особенно велик.

CNN отмечает, что возвышение нынешнего главы КСИР до одного из главных лиц, принимающих решения в Иране, показывает, что усилия США и Израиля по обезглавливанию руководства страны не привели к формированию более податливой к требованиям Вашингтона элиты. Под руководством Вахиди Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически парализовал движение в Ормузском проливе, а новые требования Ирана к США на переговорах жестче прежних.

Собеседники телеканала подчеркивают, что, хотя такие фигуры, как спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, обычно и представляют Иран в целом и Тегеран в ходе его переговоров с США в частности, Вахиди, может проталкивать некоторые из наиболее жестких решений Тегерана из-за кулис.

Как уточняет CNN, Вахиди разыскивается Интерполом за предполагаемое участие в теракте 1994 года в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 85 человек.

Насколько серьезным препятствием текущий командующий КСИР может стать для достижения соглашения между Ираном и США, остается неясным, отмечает телеканал.

В конце апреля Reuters сообщал, что КСИР захватил власть в Иране в условиях войны, ослабив роль верховного лидера. Военное время сконцентрировало власть в узком и жестком кругу, куда входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и КСИР. Последний взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.

CNN писал 24 апреля, что военные чиновники США, которые планируют новый удар по Ирану на случай эскалации войны, рассматривают возможность нацелиться на отдельных иранских военных лидеров, в том числе на Вахиди. Он и некоторые другие представители иранской военной элиты рассматриваются как «обструкционисты», активно подрывающие переговоры.

Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о его продлении на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.