Связанный с КСИР гражданин Ирака готовил покушение на дочь Трампа Иванку.

В Турции задержали гражданина Ирака Мохаммада Бакера Саада Дауда аль-Саади, который планировал покушение на дочь президента США Дональда Трампа — Иванку Трамп, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, 32-летний аль-Саади, которого связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла», рассматривал атаку как месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США в Багдаде в 2020 году.

«После убийства Касема он ходил и говорил людям: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом. Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде», — рассказал газете бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар.

Как утверждают источники газеты, у аль-Саади имелся план дома Иванки Трамп во Флориде, а в соцсети X он публиковал карту района проживания семьи Иванки вместе с угрозами на арабском языке. В одном из постов он написал: «Сейчас мы находимся на этапе слежки и анализа. Я же говорил вам, наша месть — лишь вопрос времени».

Во время первой избирательной кампании Трампа в 2016 году Иванка часто выступала на мероприятиях и митингах в поддержку отца, а после его победы на выборах работала в администрации США специальным советником президента на безвозмездной основе.

Работа дочери Трампа в администрации вызывала критику в СМИ. В частности, журналисты писали, что та принимала участие в обсуждении решений в области безопасности и повлияла на президента при принятии решения об ударе по Сирии.

В 2025-м Иванка заявила, что «ненавидит политику». «Я люблю правила и влияние. Я ненавижу политику, но, к сожалению, эти две вещи неразделимы», — сказала она.

Согласно материалам дела, аль-Саади был задержан в Турции 15 мая и впоследствии экстрадирован в США. Американские власти обвиняют его в организации и координации атак против американских и еврейских объектов в Европе и Северной Америке.

В частности, по данным Министерства юстиции США, он стоял за поджогом банка Bank of New York Mellon в Амстердаме, нападением с ножом на двух евреев в Лондоне и причастен к стрельбе в здании консульства США в Торонто. По данным американских властей, он также «планировал» и «координировал» взрыв синагоги в бельгийском Льеже и поджог храма в Роттердаме.

В публикации NYP утверждается, что подозреваемый поддерживал связи с иранскими военными структурами и лично общался с Сулеймани. В качестве доказательства издание опубликовало совместное фото аль-Саади и иранского генерала.

По данным газеты, аль-Саади родился в Багдаде, проходил обучение в КСИР в Тегеране. Позже он основал туристическое агентство, специализирующееся на религиозных поездках, что позволяло ему путешествовать по миру и «устанавливать связи с террористическими ячейками».

Отмечается, что при аресте в Турции у него нашли иракский служебный паспорт — специальный проездной документ, выдаваемый, в частности, госслужащим. Паспорт позволял ему свободно путешествовать, проходить минимальный досмотр или вовсе избегать его, а также иметь доступ в VIP-зал ожидания.

Белый дом официально ситуацию с возможным планированием покушения на Иванку Трамп не комментировал.