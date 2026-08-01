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rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 22:00
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Крупных потребителей в Румынии могут отключить от сети из-за дефицита электроэнергии

Министерство энергетики Румынии созывает промышленные предприятия на встречу для обсуждения добровольного переноса производства на дневные часы во избежание перегрузки сети.

Крупных потребителей в Румынии могут отключить от сети из-за дефицита электроэнергии.
Крупных потребителей в Румынии могут отключить от сети из-за дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на государственного секретаря ведомства Кристиана Бушой, передает rupor.md

В условиях энергетического кризиса власти стремятся разгрузить энергосистему в вечерние часы пик. Минэнерго уже связалось со значительными потребителями, чей объем потребления превышает 50 тысяч мегаватт-часов в год.

В понедельник в 12:00 ведомство проведет онлайн-совещание с отобранным пулом крупных компаний. Цель встречи — обсудить возможность переориентации производственных процессов на непиковые часы.

Как отметил Кристиан Бушой, властям важно договориться с бизнесом о добровольном снижении нагрузки, поскольку предприятиям выгоднее самостоятельно скорректировать графики работы, чем столкнуться с проблемами из-за принудительных мер.

В случае усугубления энергетического кризиса и дефицита мощности в системе полностью исключать жесткие меры нельзя. По словам представителя министерства, существуют законные процедуры и регламенты, согласно которым в критических ситуациях в первую очередь могут быть отключены именно крупные промышленные потребители.

Тем не менее, профильное ведомство принимает исчерпывающие меры для предотвращения такого сценария и рассчитывает на понимание со стороны бизнеса.

Правительство Румынии официально объявило состояние тревоги на национальном уровне на весь август из-за критического падения выработки электроэнергии. Кризис спровоцирован сильной засухой и резким уменьшением дебита Дуная, который упал более чем вдвое по сравнению с нормой. Из-за нехватки воды для охлаждения систем уже было остановлено первое энергоносителю на Черноводской АЭС, возникла угроза отключения второго блока, а также падает производительность гидроэлектростанций.

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Источник
rupor.md logorupor
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