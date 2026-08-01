Крупных потребителей в Румынии могут отключить от сети из-за дефицита электроэнергии.

Министерство энергетики Румынии созывает промышленные предприятия на встречу для обсуждения добровольного переноса производства на дневные часы во избежание перегрузки сети.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на государственного секретаря ведомства Кристиана Бушой, передает rupor.md

В условиях энергетического кризиса власти стремятся разгрузить энергосистему в вечерние часы пик. Минэнерго уже связалось со значительными потребителями, чей объем потребления превышает 50 тысяч мегаватт-часов в год.

В понедельник в 12:00 ведомство проведет онлайн-совещание с отобранным пулом крупных компаний. Цель встречи — обсудить возможность переориентации производственных процессов на непиковые часы.

Как отметил Кристиан Бушой, властям важно договориться с бизнесом о добровольном снижении нагрузки, поскольку предприятиям выгоднее самостоятельно скорректировать графики работы, чем столкнуться с проблемами из-за принудительных мер.

В случае усугубления энергетического кризиса и дефицита мощности в системе полностью исключать жесткие меры нельзя. По словам представителя министерства, существуют законные процедуры и регламенты, согласно которым в критических ситуациях в первую очередь могут быть отключены именно крупные промышленные потребители.

Тем не менее, профильное ведомство принимает исчерпывающие меры для предотвращения такого сценария и рассчитывает на понимание со стороны бизнеса.

Правительство Румынии официально объявило состояние тревоги на национальном уровне на весь август из-за критического падения выработки электроэнергии. Кризис спровоцирован сильной засухой и резким уменьшением дебита Дуная, который упал более чем вдвое по сравнению с нормой. Из-за нехватки воды для охлаждения систем уже было остановлено первое энергоносителю на Черноводской АЭС, возникла угроза отключения второго блока, а также падает производительность гидроэлектростанций.